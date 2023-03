Xbox, Phil Spencer è un grande fan delle IA: 'Avranno un ruolo nel futuro dei videogiochi'

Phil Spencer ne è convinto: le intelligenze artificiali rivestiranno un ruolo rilevante in futuro nell'industria videoludica. Il boss di Xbox ha espresso i suoi pensieri in merito nel corso di un'intervista andata in onda sul canale Youtube Xbox On, soffermandosi sul tema delle IA al termine del suo intervento.

"Le intelligenze artificiali avranno un ruolo nei videogiochi e l'hanno sempre avuto", afferma Spencer spiegando che vengono impiegate sin dall'alba del settore, facendo l'esempio di Pong e dell'asticella avversaria mossa dal CPU.

Nel sottolineare che "le capacità delle IA stanno divenendo sempre più grandi", il numero uno di Xbox prosegue dichiarando di essere "eccitato del lavoro che il team sta facendo" su queste specifiche tecnologie in quanto "dà loro più libertà creativa. Che si tratti di simulare la fisica, rendering 3D o tecnologie audio all'avanguardia, credo che quando dai ai nostri creatori nuovi strumenti da utilizzare, poi ci lavorano. Qualche volta servono un paio d'anni per capire come far combaciare tutto, ma i nostri creatori stanno ora spendendo un sacco di tempo con gli ingegneri di IA pensando a come poterla usare come forza aggiuntiva e positiva per i giochi che stiamo creando".

Le parole di Spencer non sono casuali, considerato che la stessa Microsoft sta puntando sempre di più su IA come ChatGPT. Un impiego sempre più massiccio in ambito videoludico è dunque un'ipotesi da non escludere in futuro per lo sviluppo di nuove produzioni. Spencer ha inoltre ribadito quali saranno i benefici dell'affare Microsoft-Activision, soffermandosi anche sul mercato mobile.