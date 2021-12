Xbox: per Phil Spencer 'il Kinect ha plasmato l'industria videoludica'

Introdotto durante il ciclo vitale di Xbox 360, il Kinect non ha mai goduto di grande popolarità tra gli appassionati. Il dispositivo ha goduto di una versione aggiornata in occasione del debutto di Xbox One, ma il suo insuccesso e i pochissimi giochi che lo supportavano hanno portato alla sua fine.

Microsoft ha interrotto definitivamente la produzione di Kinect nel 2017. Nonostante una storia senza lieto fine, per il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, la periferica ha ugualmente avuto un ruolo centrale nell'evoluzione dell'industria videoludica, citandolo come uno dei maggiori contributi che il marchio Xbox ha offerto ai giocatori, subito dopo la nascita di Xbox Live sulla console originale del 2001.

"I sensori di movimento dovevano essere il mezzo con il quale chiunque avrebbe dovuto giocare ogni titolo? Dire che dal mio punto di vista la risposta è no", precisa Spencer ai microfoni di EDGE per poi aggiungere che il Kinect ha ugualmente plasmato il futuro del gaming secondo Microsoft: "Quando abbiamo cominciato a realizzare giochi come Kinect Sports e visto quanto fatto da altri sviluppatori, abbiamo davvero aperto gli occhi su quanto ampio poteva diventare il marchio Xbox".

Per Spencer, inoltre, il Kinect ha posto le basi per creare giochi sempre più accessibili ad utenti con disabilità, citando anche numerose mail provenienti da genitori con figli che non avevano mai potuto provare un videogioco prima dell'avvento del dispositivo: "Guardo al lavoro di accessibilità che abbiamo svolto finora e credo che si possa direttamente risalire al Kinect. Non il sistema in sé, piuttosto quanto una piattaforma da gioco può significare per tante persone. E' un viaggio che continuiamo a portare avanti".

Nel corso della stessa intervista con EDGE, inoltre, Phil Spencer rivela che non vuole che tutti si abbonino a Xbox Game Pass, ritenendo fondamentale che ciascun giocatore sia sempre libero di fare le proprie scelte in ambito videoludico.