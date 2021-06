Xbox: Phil Spencer lancia una stoccata a Sony in merito alle IP PlayStation su PC

I vertici di Microsoft ci hanno raccontato del futuro di Game Pass e di Xbox Cloud Gaming in un recente briefing online al quale abbiamo avuto il piacere di assistere in anteprima. Gli argomenti toccati sono stati molteplici, dall'adozione dell'hardware di Series X sul Cloud alla promessa di ben quattro giochi First Party ogni anno.

Tra una novità e l'altra, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ne ha approfittato per lanciare un non troppo velato attacco alla diretta concorrenza. "Allo stato attuale la nostra è l'unica compagnia che pubblica i giochi su console, PC e cloud simultaneamente", ha esordito Spencer, per poi aggiungere: "Altri portano le proprie esclusive su PC con molti anni di ritardo, facendo in modo che le persone acquistino il loro hardware in anticipo per poi chiedere loro di pagare una seconda volta per giocare su PC".

Il riferimento è talmente chiaro che non avrebbe neppure bisogno di essere esplicitato. Phil Spencer si è ovviamente riferito a Sony e alla sua rinnovata politica sui giochi First Party, i quali stanno trovando la via del PC diversi anni dopo la loro pubblicazione originaria. Horizon Zero Dawn e Days Gone hanno fatto da apripista per un'ondata di esclusive PlayStation destinate ad essere pubblicate su PC nel prossimo futuro. Non sappiamo a quale toccherà la prossima volta, ma Sony ha specificato che proseguirà su questa strada. Microsoft, dal canto suo, sta adottando un approccio completamente differente, fatto di uscite in contemporanea su diverse piattaforme e supporto alla funzionalità Xbox Play Anywhere, che permette di acquistare un titolo una sola volta e giocarlo ovunque.