Xbox: Phil Spencer parla dello store mobile e lancia una stoccata ad Apple

Si continua a parlare del futuro di Xbox, al centro dell'attenzione dopo il podcast organizzato da Microsoft volto a rivelare diversi piani per i prossimi mesi ed anni. E c'è spazio anche per lo store mobile di Xbox, trattato da Phil Spencer in un'intervista con The Verge.

In merito all'esistenza di un possibile Xbox store mobile e l'eventuale status dei lavori, il CEO di Microsoft Gaming spiega che ci sono diversi aspetti che devono ancora essere valutati: "Dobbiamo fare un lavoro di regolamentazione prima di installare un altro store su Android o iPhone, che ancora non è stato avviato ma ci stiamo impegnando nel Digital Markets Act e nel lavoro che deve essere svolto per renderlo realtà. Poi c'è la costruzione del negozio vero proprio che, avendo avuto in passato un nostro store mobile, sappiamo come gestire avendo già esperienze in quest'ambito", spiega Spencer.

"Infine - continua il CEO - ci sono discussioni da portare avanti con i nostri team interni e con i partner esterni su questa opportunità commerciale. C'è molta eccitazione per gli store alternativi sui dispositivi mobile che possono offrire un'economia migliore e sono più orientati verso i giocatori, perché ciò che renderemo disponibile sarà uno store Xbox. Siamo in grado di attirare l'attenzione su quel negozio perché siamo diventati uno dei più grandi publisher mobile con Candy Crush, Call of Duty Mobile, Diablo Immortal e Minecraft. Attraverso questi giochi possiamo spingere l'engagement del nostro store a vantaggio anche delle terze parti".

A proposito delle modifiche apportate da Apple al DMA e quanto spazio potrebbe esserci per Xbox Cloud Gaming su dispositivi iOS, Spencer è stato schietto: "Non c'è spazio per monetizzare Xbox Cloud Gaming su iOS, la proposta avanzata da Apple non si spinge abbastanza in là per aprirsi. In un certo senso potremmo dire che vanno nella direzione opposta, sicuramente non si spingono abbastanza oltre per aprire la concorrenza sulla più grande piattaforma di gioco al mondo". Il capo di Microsoft Gaming conclude: "Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione, Apple e Google per dare spazio agli store alternativi. Amo il funzionamento di Windows che ha un Microsoft Store su Windows, Steam, Epic Games Store e GOG. Credo che soluzioni alternativi di acquisto portano vantaggi non solo ai consumatori ma anche ai creatori, e dovrebbe essere così anche sulla più grande piattaforma per i giocatori, quella mobile".

Nel frattempo Matt Booty ha promesso oltre 10 grossi giochi Xbox in arrivo nel 2024, assicurando grandi sorprese per i fan.