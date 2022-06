Xbox: Phil Spencer punta a miliardi di utenti nella sua visione per i prossimi 20 anni

C'è ancora una volta aria di cambiamenti e novità in casa Microsoft, con il colosso di Redmond che ha annunciato Project Moorcraft dedicato alle demo agli abbonati Xbox Game Pass e all'utilizzo ancor più estensivo di Xbox Gaming Cloud.

Dopo aver fornito anche i dettagli riguardanti l'accordo stretto con Samsung per consentire il gaming su Xbox senza console, Phil Spencer ha parlato della sua personale visione sul mondo del gaming per i prossimi 20 anni.

Spencer ha confermato che ad oggi Xbox vanta oltre 100 milioni di utenti, ma le ambizioni per il futuro sono davvero grandi. L'intenzione, infatti, è quella di rendere giochi e servizi sempre più accessibili, a prescindere dall'hardware a disposizione degli utenti. Che sia da app, da browser, da PC o da console: la community sembra destinata ad allargarsi sempre più, e Spencer ha candidamente dichiarato di puntare ad un bacino di utenza che includa miliardi di persone.

"Adoro i progressi che stiamo facendo", ha detto Spencer. "Stiamo costruendo una piattaforma in grado di raggiungere miliardi di persone, sia su console, sia su PC, sia tramite Xbox Cloud".

Per far ciò Spencer non dimentica che dovrà continuare ad investire anche sulla qualità, non solo dei propri contenuti, ma anche della community stessa. È per questo motivo che intende dare priorità assoluta alla sicurezza e rendere quello di Xbox un ambiente sano ed inclusivo.