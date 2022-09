Xbox, Phil Spencer ribadisce: il futuro del gaming è nell'accessibilità

Oltre ad aver promesso che Xbox si concenterà sempre più sui giochi giapponesi, Phil Spencer e Sarah Bond hanno parlato più generalmente del gaming, e di come l'industria dei videogiochi potrà evolversi nei prossimi anni per espandersi ulteriormente e al contempo andare sempre più incontro alle esigenze degli utenti.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN Japan, Spencer e Bond hanno sottolineato quanto sia importante ad oggi rimuovere le barriere che ancora persistono nel mondo del gaming, così da rendere i prodotti sempre più accessibili e la community dei giocatori più unita.

"Sappiamo che tre miliardi di persone videogiocano, ma non possono farlo tutti insieme oggi, giusto?", ha esordito Bond. "Ci sono tutte queste barriere tra le piattaforme per vari motivi e molto di ciò che facciamo in Xbox riguarda il volerle eliminare. Vogliamo che tutti possano giocare insieme a livello globale, indipendentemente dal tipo di hardware su cui si trovano, ed essere in grado di comunicare e fare queste cose insieme con la traduzione istantanea. Abbattere tutte queste barriere, indipendentemente dalle proprie capacità. [Il gaming] non è qualcosa ad appannaggio di un gruppo di persone. Questo sbloccherà esperienze straordinarie e farà nascere relazioni che altrimenti non avremmo".



Parole a cui fanno eco quelle di Spencer, che ha precisato che la rimozione di queste barriere potrebbe elevare il medium ed il suo ruolo sociale: "Qualcosa di cui il pianeta ha grande bisogno oggi è che le persone con prospettive diverse trascorrano più tempo insieme e si ascoltino l'una dall'altra. E voglio che i videogiochi siano un ambiente fertile per questo. Il meccanismo di intrattenimento interattivo è così tanto adatto a guidare le connessioni tra le persone; l'abbiamo visto nel corso degli anni e voglio che i videogiochi continuino su questo percorso di connessione tra creator e giocatore e viceversa, ancora e ancora. Penso davvero che sia un futuro fantastico per noi".

Di recente, Phil Spencer ha anche rivelato di avere intenzione di produrre modelli più sostenibili di Xbox Series X, in modo da ridurre i consumi energetici della console Microsoft.