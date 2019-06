Xbox: Phil Spencer vorrebbe aprire uno studio first party in Giappone

È risaputo che il marchio Xbox non ha mai avuto vita facile in terra orientale. L'indomito Phil Spencer, tuttavia, non ha intenzione di gettare la spugna, ed anzi sembrerebbe intenzionato ad aprire uno studio di sviluppo first party basato in Giappone.

Nel corso di un'intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, il leader di Xbox ha parlato dei suoi piani per il futuro della crescita di Microsoft in ambito gaming. Generalmente parlando, Spencer si dichiara fiducioso nei riguardi di un ulteriore sviluppo della compagnia, che in futuro potrà continuare a trarre supporto dagli efficienti servizi che fornisce ai suoi clienti (in primis l'apprezzatissimo Xbox Game Pass). Gli introiti in costante crescita permetteranno di lanciarsi in nuovi investimenti e di sondare terreni con cui il colosso di Redmond non è ancora del tutto familiare.

"Penso che sarebbe bello se aprissimo uno studio asiatico, in particolare un team giapponese da aggiungere agli altri. Mi piaceva quando avevamo una presenza first party in Giappone. Abbiamo un piccolo team lì, ma credo che possiamo fare di più.

Penso davvero che per noi sia importante continuare ad investire sui contenuti. Non capiterà ogni anno che aggiungeremo sette nuovi studi, ma penso che continuare ad inseguire dei specifici target sia importante per noi".

Staremo a vedere se, magari a partire dalla prossima generazione con l'arrivo di Project Scarlett, Microsoft aggiungerà al suo arsenale un nuovo studio in Giappone.