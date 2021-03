Xbox e PlayStation celebrano la Festa della Donna: da Returnal a Minecraft

In occasione dell'8 marzo, ricorrenza che celebra annualmente la Giornata Internazionale della Donna, due dei grandi colossi dell'industria videloudica hanno voluto inviare un messaggio speciale alla community di appassionati.

Da parte sua, Sony ha ricordato l'evento con un messaggio che celebra il coraggio e la determinazione che animano le donne delle produzioni PlayStation. Come rappresentante della categoria, è stata scelta per l'occasione Selene, protagonista di Retunal, roguelike sci-fi firmato Housemarque. In arrivo in esclusiva su PS5, il gioco vedrà l'astronauta e ricercatrice intrappolato in un loop temporale su di un ostile pianeta alieno. Nonostante ogni tentativo di fuga porti con sé il rischio di una nuova morte, Selene è determinata a raggiungere il proprio obiettivo per tornare alla propria vita.

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, Microsoft ha invece organizzato molteplici iniziative in-game. Tra queste ultime possiamo citare la pubblicazione su Minecraft: Education Edition di due lezioni dedicate alla lotta condotta per il diritto all'istruzione femminile e al voto per le donne e un evento speciale in Age of Empires, dedicato a influenti figure femminili della storia. A ciò si è aggiunto l'invito ad esplorare produzioni videoludiche con donne protagoniste: tra i suggerimenti del team Xbox hanno trovato spazio Control, Dishonored: La morte dell'Esterno, Never Alone, Beyond Eyes.