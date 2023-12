Xbox: è polemica per l'uso di un'immagine creata con l'IA sui social

Nel corso delle ultime ore è scoppiata una nuova polemica a causa di un post pubblicato sui canali social ufficiali di Microsoft. Sembrerebbe infatti che il post in questione, legato al programma ID@Xbox, contenesse un'immagine creata con le intelligenze artificiali.

Il post incriminato è stato pubblicato su X/Twitter proprio ieri, mercoledì 27 dicembre 2023, per chiedere ai giocatori quali fossero i loro giochi indipendenti preferiti dell'anno. Ad accompagnare il messaggio c'era un'immagine che, a detta di un gran numero di utenti, è stata creata tramite strumenti come Midjourney, Dall-E e ChatGPT. Nell'immagine, infatti, si può notare che il volto di un uomo presenta denti e labbra fuse, senza contare i bambini con i baffi.

Quando la community se n'è accorta e l'ha fatto notare, Microsoft ha immediatamente rimosso il post, ma ormai era troppo tardi. A scatenare la furia dei videogiocatori non è stato tanto l'utilizzo delle IA in sé, ma il fatto che siano state usate per i titoli indie: per alcuni, infatti, questo è sintomo di scarso interesse dell'azienda verso queste produzioni, al punto da non ingaggiare un artista per realizzare l'immagine promozionale.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato alle esclusive Xbox in arrivo nel 2024.