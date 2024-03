Xbox portatile: Phil Spencer non smette di lanciare indizi sul nuovo modello Handheld

Alle anticipazioni di Jez Corden sui prototipi della nuova console Xbox portatile si aggiungono le dichiarazioni rese da Phil Spencer a margine della GDC 2024. Il boss di Microsoft Gaming ha discusso apertamente dell'ipotesi di una piattaforma Handheld da integrare nell'attuale famiglia di console Xbox Series X|S.

Intervenuto ai microfoni di Polygon durante la GDC 2024, l'alto esponente del team Xbox ha riferito che Roanne Sones, il responsabile dello sviluppo hardware dell'ecosistema videoludico di Microsoft, sta considerando "diversi form factor per nuove tipologie di hardware. D'altronde, ci chiediamo sempre se dovremmo proporre delle soluzioni hardware inedite per trovare nuovi giocatori. Ciò potrebbe inoltre consentire agli attuali utenti di ritagliarsi dei nuovi momenti e spazi per continuare a giocare".

Gli indizi lanciati da Spencer sulla sempre più rumoreggiata Xbox Handheld si fanno ancora più chiari nel passaggio in cui afferma che "adoro ciò che sono riusciti a fare Valve, Lenovo e Asus, hanno saputo innovare con i loro form factor. Nove volte su dieci, i loro dispositivi portatili somigliano più a console che a PC. Noi di Microsoft abbiamo una lunga lista di cose da fare, ad esempio guardo agli sviluppatori di videogiochi e mi chiedo cosa bisognerebbe fare per aiutarli a creare una versione unica del loro gioco che si estenda su più hardware e gli permetta di raggiungere più utenti. Se ad esempio voglio giocare i miei titoli preferiti su una console portatile, non voglio acquistare una versione specifica per Handheld ma voglio quell'esatta esperienza di gioco. Il nostro obiettivo, però, non è quello di creare 'giocatori di serie A e serie B', chi accede alle nostre console e al nostro ecosistema deve farlo sapendo che gli verrà garantita la medesima esperienza a prescindere dal dispositivo utilizzato".

L'altro tema affrontato da Phil Spencer è legato al software e alla sua integrazione con l'hardware, sia esso di una console fissa o portatile: "Non c'è da considerare solo l'hardware, è un'equazione che deve tenere conto anche del software. Basta guardare ad esempio cosa ha saputo fare Nintendo con Wii, è riuscita a coniugare l'hardware alle grandi innovazioni software".

