Xbox: finalmente sarà possibile visualizzare gli achievement segreti con il nuovo update

Dopo essere stata introdotta inizialmente per gli iscritti al programma Xbox Insider, Microsoft si prepara a distribuire un nuovo aggiornamento per le sue console con cui tutti gli utenti saranno finalmente in grado di visualizzare i dettagli degli achievement segreti prima ancora di averli sbloccati.

Una volta che avrete scaricato e installato l'imminente aggiornamento, sarete in grado di selezionare qualsiasi achievement e premere il pulsante "rivela dettagli" per scoprire le informazioni nascoste, incluso il nome, la descrizione e il GamerScore. Questa funzione sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, le app Xbox per PC, Android e iOS ed anche Windows Game Bar. Gli achievement segreti contengono solitamente spoiler sulla trama di un gioco, ma ci possono essere svariate ragioni per cui gli sviluppatori decidono di nascondere le informazioni.

In precedenza, consultare siti di terze parti come TrueAchievements era l'unico modo per scoprire i dettagli di questi obiettivi, mentre sulle console PlayStation è stata aggiunta un'opzione apposita da parte di Sony sin dal 2016 con l'aggiornamento 4.0 di PS4.

Microsoft ha inoltre aggiunto che l'update del firmware in arrivo a giugno su console Xbox apporterà anche "miglioramenti alla velocità e all'affidabilità del rilevamento degli aggiornamenti disponibili, sia nella tua raccolta che all'avvio di un gioco".