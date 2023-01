Xbox prepara un annuncio per il Super Bowl? Parla il leaker di Overdose

Dopo la pausa comunicativa di fine anno, Microsoft è pronta a svelare le sue carte per il 2023. Tra pochi giorni, il 25 gennaio per l'esattezza, trasmetterà l'Xbox Developer Direct per aggiornarci sulle grandi produzioni in sviluppo, ma potrebbe avere anche qualcos'altro in serbo per tutti noi, quantomeno stando a quanto affermato da un leaker.

Stando a quanto dichiarato da eXtas1s, leaker spagnolo che in passato ha diffuso dei leak sul gioco di Hideo Kojima e Xbox (finora noto, non ufficialmente, come Overdose) e fissato al 2 maggio la data di lancio di Redfall, è possibile che Microsoft stia preparando un annuncio per il SuperBowl LVII 2023, che si disputerà domenica 12 febbraio allo State Farm Stadium in Glendale, in Arizona (da noi, la diretta comincerà poco dopo la mezzanotte del 13 febbraio).

"Sto captando molti RUMOR, ripeto, RUMOR, che vogliono Xbox e Microsoft pronte per un annuncio al Super Bowl LVII 2023", ha scritto eXtas1s su Twitter. Come avete avuto modo di leggere, il leaker ha messo le mani avanti spiegando che le informazioni che ha ricevuto non possono ancora essere considerate del tutto certe, inoltre ha promesso di spiegare meglio la situazione in un video che dovrebbe pubblicare sul suo canale YouTube nella giornata di oggi.

Quella del Super Bowl è da sempre una delle vetrine mediatiche più ambite (e costose, visto il costo milionario dei segmenti per gli spot) del mondo, e non ci stupiremmo affatto se Microsoft stesse preparando davvero qualcosa per l'evento. A nostro modo di vedere l'annuncio di qualcosa di completamente nuovo è altamente improbabile, ben più plausibile invece la messa in onda di uno spot per un progetto già noto. Fantastichiamo un po': e se stesse pensando di rivelare la data d'uscita di Starfield, il gioco Xbox più atteso in assoluto al momento, durante uno degli eventi sportivi e mediatici più seguiti del mondo? Suggestivo, vero? Diteci cosa ne pensate nei commenti.