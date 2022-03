Xbox sta preparando un grande evento in stile E3 per giugno: parla Jeff Grubb

Non c'è ancora nessuna certezza sullo svolgimento dell'E3 2022, ma nel frattempo sembra che Xbox Game Studios si stia portando avanti a prescindere dall'annuncio o meno dell'evento. Stando a quanto affermato dal noto giornalista Jeff Grubb, infatti, Microsoft intende svolgere un "grande evento in stile E3" il prossimo giugno.

Nel corso dell'ultima edizione del podcast GamesBeat Decides, infatti, l'insider ha parlato brevemente dei i piani di Xbox per un evento digitale di grossa portata. Non solo, l'azienda avrebbe anche già iniziato a contattare diversi publisher così da preparare con largo anticipo la propria conferenza.

Sull'evento, dice Grubb, "so che stanno pianificando uno show in stile E3 per giugno. Stanno parlando con i loro partner dicendo loro di portare grossi giochi. Tutto è già in preparazione e siamo già a marzo, dunque non credo proprio che faranno marcia indietro a questo punto. Si stanno muovendo verso quella direzione e faranno qualcosa in quel periodo". Insomma, Xbox terrà a giugno una grande conferenza anche in caso l'E3 2022 venga cancellato.

Sebbene il futuro evento Microsoft sia plausibile, per adesso restano i rumor di un insider privi di conferma ufficiale. Già in precedenza, comunque, Jeff Grubb aveva parlato dei piani di Xbox per l'E3, citando come principali protagonisti dell'evento giochi quali Starfield, Redfall, Forza Motorsport e Perfect Dark.

Le ultime voci di corridoio affermano che l'E3 2022 non sarà cancellato ma si svolgerà solo in digitale come l'anno scorso. Qualora venisse ufficialmente annunciato, è altamente probabile che Xbox sarà presente con la propria conferenza, come già accaduto negli anni precedenti.