Xbox presenta il Paradox Announcement Show: il festival dei giochi strategici ha una data

Premuratasi di lanciare Cities Skylines Remastered su PS5, Xbox Series X/S e Game Pass, Paradox Interactive riguadagna i social per annunciare uno Showcase realizzato in collaborazione con il team Xbox.

Lo spettacolo digitale approntato dalla compagnia svedese con la partecipazione della casa di Redmond sarà foriero di annunci e sorprese per tutti gli appassionati di videogiochi strategici.

Nel corso del Paradox Announcement Show presentato da Xbox ci sarà spazio per tre World Premiere di videogiochi sviluppati da Harebrained Schemes (gli autori di Battletech e Shadowrun), Paradox Tecnonic e Colossal Order (Cities in Motion e Cities Skylines). Durante l'evento assisteremo anche alla presentazione di nuove espansioni, aggiornamenti gratuiti e notizie sulle attività più recenti dell'iniziativa editoriale Paradox Arc a supporto dei team indipendenti e degli sviluppatori più talentuosi.

Il Paradox Announcement Show si terrà a partire dalle ore 18:00 italiane di lunedì 6 marzo. Oltre ai già citati Battletech, Shadowrun, Cities in Motion e Cities Skylines, nel corso di questi anni Paradox Interactive si è specializzata nella produzione e distribuzione di videogiochi strategici come Prison Architect, Victoria 3, Stellaris, Hearts of Iron, Europa Universalis, Crusader Kings, Surviving Mars e tanti altri.