Xbox presenta Project Amplify: la lotta al razzismo è a marchio Microsoft

Negli USA, circa il 13% della popolazione è composta da afroamericani. Tuttavia, nel mondo del gaming statunitense, solamente il 2% degli sviluppatori videoludici è nera. Uno squilibrio che Microsoft vuole provare a sfidare con un'interessante iniziativa, battezzata Project Amplify.

In occasione della National Historically Black Colleges and Universities (HBCU) Week celebrata a settembre negli Stati Uniti, il colosso di Redmond ha infatti annunciato un programma dedicato ai giovani afroamericani che desiderano intraprendere una carriera nel mondo dei videogiochi. Con Project Amplify, Xbox lancia una serie di video approfondimenti, volti a presentare 14 professionisti del videogioco afroamericani, che hanno trovato successo entro le fila degli Xbox Game Studios. Da 343 Industries a Turn 10, gli autori raccontano se stessi e la propria professione, offrendo consigli, incoraggiamenti e indicazioni ai giovani che sognano una carriera nell'industria videoludica.



Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei professionisti videoludici coinvolti in Project Amplify:

Marcus Morgan : Head of Strategy and Operations presso Obsidian Entertainment;

: Head of Strategy and Operations presso Obsidian Entertainment; Jean-Emile Elien : Partner Software Architect presso Microsoft;

: Partner Software Architect presso Microsoft; Kim Williams - Osborne : Director of Licensing presso Turn 10;

: Director of Licensing presso Turn 10; Aaliyah Burroughs : Program Manager per xCloud;

: Program Manager per xCloud; Nayomi Mitchell : Software Engineer per Xbox App;

: Software Engineer per Xbox App; James Lewis : Senior Creative Partner Programs Lead presso Microsoft;

: Senior Creative Partner Programs Lead presso Microsoft; Portia Botchway : Product Development & Inclusive Design presso Microsoft;

: Product Development & Inclusive Design presso Microsoft; Q Muhaimin : Program Manager presso Xbox;

: Program Manager presso Xbox; Sarah Bond : Corporate Vice President, Game Creator Experience and Ecosystem presso Microsoft;

: Corporate Vice President, Game Creator Experience and Ecosystem presso Microsoft; Pierre Hintze : Head of Production per Halo: Infinite;

: Head of Production per Halo: Infinite; Cierra McDonald : Principal Lead Producer presso 343 Industries;

: Principal Lead Producer presso 343 Industries; Art Usher : Senior Game Designer per Minecraft;

: Senior Game Designer per Minecraft; Jason Minters : Lead Character Technical Artist presso 343 Industries;

: Lead Character Technical Artist presso 343 Industries; Clay Carmouche: Narrative Director presso Xbox Publishing;

Per presentare l'iniziativa, il team di Microsoft ha pubblicato un breve trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.