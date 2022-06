Xbox Pride Controller svelato da Microsoft: tutte le iniziative per il Pride Month

Microsoft si schiera ancora una volta al fianco delle comunità LGBTQIA+ e festeggia il Pride Month con una serie di iniziative e contenuti a tema, anche all'interno dei propri videogiochi. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Spicca, innanzitutto, il nuovo Xbox Pride Controller, dotato di una colorazione speciale e in linea con le tonalità arcobaleno adottate dai membri delle comunità LGBTQIA+: a detta della casa di Redmond, sono rappresentate le bandiere di ben 34 differenti movimenti. L'edizione dell'anno scorso venne ben accolta, tuttavia divenne subito indisponibile: per risolvere il problema, dunque, quest'anno Microsoft ha deciso di rendere l'Xbox Pride Controller accessibile attraverso Xbox Design Lab, in modo che possa essere ordinato da tutti i giocatori dei paesi in cui è attivo il servizio. Le ordinazioni potranno essere effettuate a partire dal 9 giugno a questo indirizzo.

In aggiunta, Microsoft ha anche lanciato su Xbox Gear Shop la nuova Pride Collection 2022 e ha donato 170 mila dollari ad associazioni LGBTQIA+ nonprofit come OutRight Action International, African Rainbow Family, National Center for Transgender Equality, Mermaids, Lavender Rights Project e Fulcrum UA. Anche i giochi degli Xbox Game Studios sono stati interessati da iniziative specifiche: effettuando il login in Halo Infinite, i giocatori possono sbloccare nameplate ed emblema "Unity", mentre in Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 possono ottenere una livrea arcobaleno per la Pagani Zonda Cinque Roadster 2009.