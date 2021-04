Xbox: profitti in crescita del 50% per Microsoft grazie a Series X|S e Game Pass

Microsoft ha diffuso i numeri relativi al Q3 del corrente anno fiscale, denotando una crescita del 19% dei propri profitti aziendali, che raggiungono quota 41.7 miliardi di dollari. Per la casa di Redmond è stato particolarmente proficuo il settore del gaming, in cui ha raggiunto un incremento del 50% rispetto alle cifre dello scorso anno.

Gli ultimi risultati del Q3 FY21 arrivano quasi sei mesi dopo il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, le due nuove console da gaming casalinghe lanciata a novembre 2020. L'elevata domanda per entrambe le piattaforme, al netto dei continui problemi di produzione, ha spinto i ricavi hardware a salire del 232%.

Anche i contenuti e i servizi Xbox hanno registrato un aumento del 34% in questo trimestre, attribuito al successo sia dei titoli originali pubblicati da Microsoft che dei titoli di terze parti. Microsoft segnala, ovviamente, anche gli abbonamenti a Xbox Game Pass, il suo servizio di gaming on demand in stile Netflix per Xbox, PC e cloud gaming, tra i principali artefici di questo successo finanziario. L'ultima volta che ha fornito un aggiornamento ufficiale al riguardo, Microsoft ha parlato di ben 18 milioni di utenti abbonati a Xbox Game Pass, con Xbox Live a quota 100 milioni di giocatori.