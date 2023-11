Xbox promette grandi annunci ai Game Awards: cosa possiamo aspettarci? I nostri desideri

Microsoft ha annunciato che Xbox sarà ai The Game Awards 2023 con "importanti annunci e altre notizie su Xbox da non perdere", termini che inevitabilmente fanno pensare a interessanti novità in arrivo. Ma cosa possiamo aspettarci?

Iniziamo escludendo possibili annunci hardware: secondo i documenti trapelati nei mesi scorsi, Xbox Brooklin, Uther e Ellewood verranno annunciati nella tarda primavera 2024. E' vero che Microsoft ha sempre avuto ottimi rapporti con Geoff Keighley tanto da svelare il design di Xbox Series X ai The Game Awards 2019 ma l'annuncio di nuove console tra pochi giorni appare improbabile, a meno che la casa di Redmond non voglia anticipare i piani.

Uno degli annunci potrebbe essere lo shadow drop di Baldur's Gate 3 per Xbox Series X/S e magari l'aggiunta del gioco al catalogo Xbox Game Pass. Sempre parlando del servizio in abbonamento... quale miglior occasione per svelare i primi giochi Activision Blizzard su Game Pass? Microsoft ha già confermato che i giochi Activision Blizzard non usciranno quest'anno su Game Pass ma arriveranno a partire dal 2024, tuttavia un teaser potrebbe non essere da escludere a priori.

Continuando a parlare di giochi: Microsoft annuncerà una nuova ondata di giochi Xbox 360 ottimizzati per Xbox Series X? In questi giorni se ne parla molto, ma come al solito nessuna certezza. Vedremo poi anche il "solito" Senua's Saga Hellblade 2 o ci sarà spazio per altre produzioni Microsoft? Il nostro sogno sarebbe quello di vedere in azione Indiana Jones (anche solo con un trailer) e magari Wolfenstein 3 ma al momento sembra decisamente poco probabile. Potrebbe però esserci spazio per giochi come Avowed, State of Decay 3 e altri giochi Xbox annunciati e spariti da molto tempo... chi ha detto Contraband?

E voi invece cosa vi aspettate dalla presenza di Microsoft ai The Game Awards? Scatenatevi qui sotto nei commenti.