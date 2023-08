Xbox: pubblicare 4 giochi first party all'anno 'è già un fatto', dice Phil Spencer

Sin dal lancio di Xbox Series X/S nel novembre del 2020, molti fan hanno manifestato le proprie perplessità in merito alle poche esclusive first-party pubblicate da Microsoft nel corso di ogni anno, esprimendo il desiderio di vedere pubblicazioni sempre più regolari e frequenti. Un obiettivo che sembrerebbe ora raggiunto.

Se negli scorsi mesi il colosso di Redmond aveva sottolineato che d'ora in avanti l'obiettivo è di pubblicare almeno un gioco first party Xbox a trimestre per un totale dunque di minimo 4 all'anno, per il numero uno della divisione Xbox, Phil Spencer, questo traguardo è già una realtà concreta come testimoniato dalle varie esclusive fin qui pubblicate e le altre in arrivo a breve, come Starfield e Forza Motorsport.

Spencer fa infatti notare che una volta terminato il 2023 ci saranno ben oltre le 4 esclusive Microsoft in un anno: "Quest'anno è andata ancora meglio, partendo con Hi-Fi Rush, Minecraft Legends e Redfall. Forse le persone non vogliono darci credito per Redfall, e posso capirlo. Ma poi ci sono Starfield e Forza Motorsport, ed abbiamo appena pubblicato Age of Empires IV su Xbox ieri sera. Fantastico, devo giocarci. E lo stesso discorso vale anche per il prossimo anno, assolutamente. Prima ne abbiamo parlato come di un'ambizione, ora ne parliamo come di un fatto concreto".

Non a caso per il 2024 sono già stati confermati diversi progetti in uscita, come Avowed, Senua's Saga Hellblade II e Microsoft Flight Simulator 2024, ai quali potrebbero aggiungersene altri ancora. Insomma, annate un po' meno ricche come il 2021 o il 2022 sembrano destinate a divenire un ricordo. Intanto Spencer ha anche confermato che Microsoft vuole supportare Forza Motorsport per anni, rendendolo quindi una concreta certezza per tutti gli appassionati di giochi di corse simulative.