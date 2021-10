Xbox Publishing Game Studios non ha annunci in programma per oggi, nessuna novità su Fable

Nel weekend Xbox Game Studios Publishing (la divisione di Xbox Game Studios che si occupa di curare i rapporti con gli sviluppatori terzi) ha annunciato una sorpresa in programma per oggi, con tanto di riferimento a Fable (dateci un giorno per preparare i polli, si legge nel Tweet)... in realtà però le cose non stanno così.

Il messaggio si è diffuso a macchia d'olio nel weekend e la community Xbox (e non solo) ha iniziato a speculare su quale potesse essere l'annuncio in programma per oggi, i riferimenti ai polli ovviamente ha dato subito il via ad una serie di discussioni su possibili novità legate a Fable, serie che si appresta a fare il suo ritorno grazie a Playground Games.

Xbox Game Studios Publishing ha cancellato il Tweet originale ed ha pubblicato un secondo messaggio scusandosi per aver generato tali aspettative: "non è in programma alcun grande annuncio legato ai giochi domani e non ci sono novità su Fable di Playground Games. Scusateci per la confusione."

Non è chiaro cosa sia accaduto ma la divisione publishing di Xbox ha voluto chiarire la situazione ribadendo di non aspettarsi nulla per la giornata di oggi. Xbox Game Studios Publishing è l'etichetta che si occupa di pubblicare i giochi sviluppati da team esterni non appartenenti alla famiglia Xbox Game Studios, sotto questo brand rientrano giochi come Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios) o Contraband di Avalanche Studios, solamente per citarne due.