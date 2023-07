Xbox, Q4 del 2023: servizi e contenuti in aumento del 5%, hardware in calo del 13%

Nel mentre gli utenti Xbox Insider stanno provando il nuovo aggiornamento firmware di Series X|S distribuito nelle scorse ore, Microsoft ha annunciato i risultati finanziari dell'ultimo quarto del 2023.

Terminato il 30 giugno 2023, il Q4 dell'anno fiscale 2023 ha rivelato un aumento su base annua dell'1% della divisione Xbox, che si traduce in $36 milioni aggiuntivi nelle casse della compagnia. I ricavi derivanti da contenuti e servizi Xbox sono aumentati del 5%, trainati dalla crescita dei contenuti di terze parti e di Xbox Game Pass (di cui tuttavia non abbiamo ricevuto un aggiornamento sul numero degli abbonati).

I numeri in crescita di contenuti e servizi hanno compensato un calo del 13% delle entrate derivanti dalla vendita di hardware Xbox, forse dovuto ad un problema ancora irrisolto di produzione e distribuzione delle console Xbox Series X|S. Sebbene sia un dato negativo, si tratta in ogni caso di un risultato in miglioramento rispetto al trimestre precedente. Nel periodo Q3, infatti, i ricavi dei contenuti erano diminuiti del 4% su base annua, mentre i ricavi hardware del 30%.



Più in generale, Microsoft ha registrato un fatturato di 56,2 miliardi di dollari per il trimestre complessivo, una cifra che costituisce un aumento dell'8% e che segna il miglior trimestre mai registrato dalla compagnia.