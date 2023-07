Xbox: Q4 da record, dice Nadella, ma non svela il nuovo numero di abbonati a Game Pass

Mentre calano le vendite hardware Xbox nell'ultimo trimestre Microsoft registra nello stesso periodo (Q4 2023, ovvero dal primo aprile al 30 giugno) una crescita nei servizi pari a 5% su base annua, grazie al successo di Xbox Game Pass.

Intervenuto durante la conferenza con gli azionisti, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha parlato di un Q4 da record per Xbox:

"Abbiamo registrato un quarto trimestre record per quanto riguarda i giocatori attivi s base mensile e i dispositivi attivi mensilmente. E segnaliamo anche un trimestre record per il coinvolgimento su Xbox Game Pass, con un numero di ore giocate in aumento del 22% su base annua."

Una dichiarazione interessante che conferma come Microsoft cresca sui servizi mentre continui a perdere terreno per quanto riguarda le vendite d console Xbox Series X/S, che come sappiamo non rappresentano però l'unico veicolo per entrare nella galassia Xbox.

Desta invece curiosità (e polemica) la scelta di Satya Nadella di non rivelare i dati aggiornati degli abbonati a Xbox Game Pass, gli ultimi numeri ufficiali risalgono al gennaio 2022 e parlano di 25 milioni di iscritti. Xbox Game Pass, dopo oltre un anno non ci sono aggiornamenti in tal senso.

Ricordiamo che a settembre debutterà Xbox Game Pass Core, nuovo abbonamento base che va a sostituire Xbox LIVE Gold, pronto ad essere dismesso dopo quasi due decenni.