Xbox e la Realtà Virtuale: niente giochi o visori AR e VR per un motivo ben preciso

L'assenza della Realtà Virtuale su Xbox è un tema che ricorre ciclicamente nei dibattiti della community e degli addetti al settore: ai microfoni di The Hollywood Reporter, Matt Booty degli Xbox Game Studios ha spiegato che c'è un motivo ben preciso se Microsoft non intende investire in giochi o visori VR e AR.

Il dirigente della casa di Redmond a capo degli Xbox Game Studios coglie l'occasione offertagli dalla testata giornalistica californiana per offrire un importante chiarimento sulle strategie adottate da Microsoft in merito all'ingresso nell'ecosistema Xbox dei videogiochi in Realtà Virtuale o Aumentata.

"Penso che per noi ci sia solo bisogno di tempo, dobbiamo attendere la crescita del settore dei giochi in Realtà Virtuale", esordisce nel suo discorso Booty prima di sottolineare che "siamo molto fortunati ad avere delle grandi proprietà intellettuali che si sono trasformate in franchise di successo grazie alla nostra community. Abbiamo 10 videogiochi che hanno raggiunto oltre 10 milioni di utenti, è un risultato incredibile ma è questo il tipo di successo che dobbiamo ottenere per i giochi VR o AR e al momento il mercato non lo consente".

E voi, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Matt Booty? Ritenete che la famiglia Xbox debba accogliere al più presto un visore per la Realtà Virtuale (o Aumentata) o, al contrario, ritente che i tempi non siano ancora maturi? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo alle ultime riflessioni di Matt Booty sulla gestione di Redfall.