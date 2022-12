Xbox, il recap del 2022: Pentiment, Grounded e Game Pass nel video ufficiale

Dopo il video wrap-up curato da TrueAchievements, Microsoft ha pensato di realizzare ufficialmente un video che potesse riassumere il 2022 videoludico su piattaforme Xbox. Nella lista degli argomenti affrontati non potevano mancare Pentiment, Groundend, Xbox Game Pass e molto altro ancora.

"Questa settimana celebriamo i migliori momenti Xbox del 2022", recita la descrizione del filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. "Ci siamo avventurati con nuovi giochi, sbloccato aggiornamenti in alcuni dei nostri titoli preferiti, celebrato gli eventi Xbox e portato le nostre abilità a un nuovo livello".

Come detto, sono diversi i giochi e gli argomenti che hanno trovato spazio all'interno del video. Nell'ordine di apparizione, troviamo: As Dusk Falls, Pentiment, Grounded, Minecraft Legends, Ara: History Untold, Sea of Thieves, Age of Empires, Microsoft Flight Simulator, Special Olympics Gaming for Inclusion, Xbox FanFest, Gamescom, FanFest Trivia, Fallout Retrospective, Xbox Accessibility Showcase, Tokyo Game Show, Xbox Elite Wireless Controller Series 2, Xbox Design Lab, Riot Games | Xbox Game Pass, e infine Fortnite, con il battle royale di Epic Game che fa anche da sponsor del filmato.

Il 2022 ha avuto molto da dire ma anche il prossimo anno si delinea come uno dei più interessanti degli ultimi anni per i possessori di piattaforme Xbox: pensate che su Xbox Game Pass sono già attesi 44 giochi, tra cui anche Starfield, Redfall e Replaced soltanto per citarne alcuni.