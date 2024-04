Xbox regala tre mesi di Apple TV+ senza Game Pass: come attivare l'offerta

Dopo essersi premurata di espandere il supporto a mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming, Microsoft stringe una partnership con Apple per offrire a tutti i possessori di una console Xbox l'opportunità di accedere gratis per tre mesi alle serie e ai film di Apple TV+.

L'ultima offerta lanciata dai colossi tecnologici di Redmond e Cupertino si rivolge a tutti gli utenti Xbox One e Xbox Series X|S, senza l'obbligo di sottoscrizione a Xbox Game Pass. La prova gratuita per tre mesi ad Apple TV+ garantisce l'accesso al ricco catalogo di film, serie TV e produzioni originali targate Apple, un elenco che comprende le serie di Ted Lasso, For All Mankind, Sugar e Foundation oltre a film come Argylle, Napoleone, Tetris, The Family Plan e Greyhound.

L'offerta confezionata da Microsoft e Apple scadrà il 7 luglio 2024, con la possibilità per gli utenti di recedere dall'abbonamento ad Apple TV+ in qualunque momento durante la prova gratuita di tre mesi. Per poter accedere all'offerta, basta seguire le indicazioni dell'apposita scheda che comparirà sulla schermata iniziale di Xbox Series X|S e Xbox One.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Microsoft ha svelato i nuovi giochi di aprile su Xbox Game Pass, dal 'Dark Souls coi granchi' al SimCity medievale.