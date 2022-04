Xbox registra il suo miglior Q1 di sempre e miglior trimestre non festivo

Il business Xbox è in crescita e sta segnando numeri record, come annunciato da Microsoft durante l'ultima riunione con gli azionisti. Per il secondo trimestre consecutivo, Xbox Series X/S è la console più venduta con una crescita dei ricavi pari al 6% su base annua per la divisione gaming della casa di Redmond.

Nel primo trimestre dell'anno, Xbox Series X/S ha guidato il mercato in Nord America, Canada, Gran Bretagna ed Europa Occidentale, marzo in particolare è stato un vero e proprio mese da record negli Stati Uniti sia per quanto riguarda le unità vendute che le vendite in dollari. In Europa, le vendite di Xbox Series X/S sono più alte di quelle di PS5 da febbraio e in Gran Bretagna Xbox Series X/S è stata la console più venduta a marzo 2022.

Per Microsoft si tratta del miglior trimestre Q1 della storia di Xbox nonché del miglior trimestre non festivo di sempre per il brand Xbox, facendo riferimento al periodo natalizio, da sempre grande catalizzatore di vendite hardware e software. Un periodo decisamente positivo per la famiglia Xbox, con la console che sta registrando ottimi risultati grazie anche al successo di Game Pass che può contare ad oggi su oltre 25 milioni di abbonati.