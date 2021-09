Xbox Remote Play: lo streaming dei giochi Xbox Series X/S arriva su PC

Con l'ultimo aggiornamento all'app Xbox per PC Windows 10, Microsoft consente a tutti i possessori di Xbox One o Xbox Series X/S di effettuare lo streaming sul proprio computer dei giochi installati sulla console.

Nel descrivere sulle pagine di Xbox Wire le ultime funzionalità integrate su PC Windows 10, Jason Beaumont del team Xbox spiega che, a partire da oggi martedì 14 settembre, è possibile giocare in remoto su computer a qualsiasi titoli installato su una console Xbox connessa alla medesima rete.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere in streaming su PC a Xbox Cloud Gaming, la piattaforma "su nuvola" che comprende una vasta selezione di giochi del Game Pass. Tornando alla funzione Remote Play, Beaumont specifica che l'aggiornamento dell'app Xbox lo renderà disponibile per la prima volta a tutti i possessori di Xbox Series X/S.

Il rappresentante di Microsoft sottolinea inoltre come il team Xbox abbia colto questa opportunità per apportare ulteriori migliorie al servizio, come aggiornamenti generali alla stabilità, la compatibilità con determinati giochi Xbox 360 o della prima Xbox e, soprattutto, con la capacità di eseguire i titoli in streaming a 1080p e fino a 60fps.

Di particolare interesse sono poi gli interventi che la casa di Redmond ha compiuto per migliorare l'accessibilità al servizio ed espanderne le funzionalità, ad esempio con la visualizzazione a schermo di informazioni sullo stato dei controller e della rete, l'integrazione alle funzioni social del proprio account, la possibilità di invitare gli amici per unirsi alla partita e la "fusione" con la barra di gioco su PC Windows 10. Tutte le caratteristiche aggiunte nell'app Xbox per PC Windows 10, assicura Beaumont, saranno accessibili anche su Windows 11.