Xbox Rewards cambia pelle: Microsoft svela il nuovo Hub con tanti premi e buoni sconto

Dopo aver annunciato Xbox Series X post-apocalittica a tema Fallout, Microsoft presenta ufficialmente il nuovo Hub di Xbox Rewards, una piattaforma che unifica tutte le attività legate al programma di affiliazione con tanti premi e buoni regalo da riscattare.

Accessibile su Xbox One e Xbox Series X|S, come pure su PC e tramite app su sistemi mobile iOS e Android, il nuovo Hub di Xbox Rewards riorganizza e unifica tutte le attività da svolgere per ricevere Punti Rewards, dalle missioni settimanali legate al completamento di determinati obiettivi nei videogiochi free-to-play o del catalogo del Game Pass alle attività quotidiane come i quiz da browser e la fruizione delle funzionalità di Microsoft Edge.

La nascita del nuovo Hub di Xbox Rewards, di conseguenza, non dovrebbe comportare ulteriori modifiche al sistema di fidelizzazione adottato da Microsoft con questo programma particolarmente apprezzato dalla community Xbox in virtù dei tanti bonus offerti che consentono di effettuare donazioni a enti benefici e di risparmiare sull'acquisto di giochi e abbonamenti su Microsoft Store (ma non solo). Lo scopo dichiarato della casa di Redmond è infatti quello di facilitare la ricerca delle missioni e delle attività da svolgere per sbloccare Punti, da qui la creazione di una piattaforma digitale centralizzata che consenta agli utenti di tenere traccia di tutte le opportunità per aumentare il proprio saldo di Punti Rewards.

