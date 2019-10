Xbox: ricavi hardware in calo, stabili i guadagni di giochi e servizi

Microsoft ha annunciato che nel primo trimestre dell'anno fiscale 2020 (ovvero nel periodo che va dal primo aprile al 30 giugno 2019) i ricavi generati dalle vendite di hardware Xbox sono calati del 34% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La divisione gaming registra nel periodo indicato un calo dei ricavi pari al 7% (196 milioni di dollari), in totale si parla di ricavi per 2.5 miliardi di dollari a fronte dei 2.7 miliardi registrati nel primo trimestre dell'anno fiscale 2019.

I ricavi relativi a giochi e servizi restano invece stabili, con Minecraft che continua a crescere registrando ottimi numeri su tutte le piattaforme (in particolare su PlayStation 4 e Nintendo Switch) mentre per quanto riguarda il secondo quarto la compagnia cita il successo di Gears 5 e del Game Pass, oltre che di un titolo third party non meglio specificato (probabilmente Fortnite).

L'analista Daniel Ahmad commenta così i risultati di Microsoft: "il calo dei ricavi hardware non è una sorpresa ed era previsto al termine della generazione. Le entrate dei servizi sono invece stabili considerando che le vendite dei giochi digitali e le iscrizioni a Xbox LIVE Gold e Game Pass sono aumentate, mentre sono diminuiti i ricavi di Fortnite e altri titoli con acquisti in-game."

In totale la divisione More Personal Computing di Microsoft (che include Xbox, Windows, Surface, Bing ed i servizi Cloud) ha registrato ricavi per 11.1 miliardi di dollari contro i 10.8 miliardi dello stesso trimestre dello scorso anno fiscale.