Xbox spiega che si può giocare a Game Pass con un controller PS4 su un tablet

Negli ultimi anni Microsoft ha ampiamente varcato i confini del proprio ecosistema console portando i suoi giochi e il suo Xbox Game Pass dapprima su PC e poi sui dispositivi mobili grazie a Xbox Cloud Gaming, funzionalità ora spinta da server dotati di hardware Series X.

Ed è proprio sulle doti multipiattaforma di Xbox Game Pass che è incentrata la nuova campagna pubblicitaria dei responsabili della casa di Redmond, i quali hanno affidato ai propri profili social una fotografia che ritrae un ragazzo mentre gioca su un tablet a Sea of Thieves (una delle principali IP di Microsoft) grazie al Cloud Gaming (incluso in Xbox Game Pass Ultimate), utilizzando un controller di PlayStation 4. "Come si fa a giocare un titolo Xbox con un controller PlayStation e un tablet? La risposta è cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate", scrive Xbox Italia su Twitter. Per mettere in evidenza la versatilità del proprio servizio, Microsoft ha quindi deciso di utilizzare in una delle sue pubblicità una periferica della concorrenza diretta, una cosa che non capita certamente tutti i giorni...

Trovate l'inserzione pubblicitaria in calce a questa notizia. A proposito di Xbox Cloud Gaming, vi ricordiamo che di recente è arrivato in Beta anche su PC via browser e iOS, e che al lancio di Windows 11 sarà integrato nell'app di Game Pass. Da oggi 8 luglio gli abbonati Ultimate possono giocare ad altri due giochi nel Cloud, ossia Dragon Quest Builder 2 e Tropico 6.