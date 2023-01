Xbox e risparmio energetico: c'è chi accusa Microsoft di fare propaganda 'woke'

Da diverso tempo Microsoft si sta impegnando per rafforzare la sostenibilità ambientate con i propri prodotti: in tale ottica va ad esempio vista la rivoluzione del risparmio energetico di Xbox Series X/S e Xbox One, un'iniziativa ben accolta da pubblico e addetti ai lavori.

Non tutti, però, vedono di buon occhio questi interventi del colosso di Redmond, e al contrario c'è anche chi accusa Microsoft di fare propaganda ambientalista e "woke" presso bambini e giocatori più giovani. E' quanto sostenuto all'interno di una trasmissione di FOX News, emittente americana invero nota per non sposare politiche ambientaliste e progressiste, condotta da Ainsley Earhardt ed alla quale ha preso parte il giornalista Jimmy Failla, che nel criticare l'iniziativa di Microsoft si lascia andare ad un controverso commento.

"Stanno provando a coinvolgere i vostri bambini in politiche ambientaliste sin dalla tenera età", questo il pensiero di Failla condiviso anche dalla conduttrice, secondo la quale "si stanno rivolgendo ai bambini" con queste iniziative. Second Earhardt, inoltre, "Xbox ha annunciato di essersi spostata verso ideologie woke a causa del cambiamento climatico" con queste modifiche al risparmio energetico, manifestando assieme a Failla la propria contrarietà alle ultime mosse di Microsoft in ambito gaming.

Secondo la compagnia di Redmond arrivare il risparmio energetico su Xbox sarà come piantare nuovi alberi, grazie all'update che renderà "carbon aware" le sue console.