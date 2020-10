Xbox risultati finanziari: boom per i servizi, in calo le vendite hardware

Microsoft ha annunciati i risultati finanziari del trimestre luglio/settembre 2020, limitatamente alla divisione Xbox, questa ha registrato numeri in crescita lato software e servizi, calano invece le vendite hardware.

I guadagni del settore gaming nel trimestre indicato sono pari a 550 milioni di dollari (+22% rispetto allo stesso periodo del 2019), la divisione giochi e servizi registra in generale un +30% di entrate per un totale di 649 milioni di dollari. I giochi third party hanno contribuito significativamente a questo risultato anche se Microsoft nel suo report non cita nessun titolo in particolare.

Crescono anche le sottoscrizioni a Xbox Game Pass e le vendite dei giochi first party, da segnalare invece un calo nelle vendite hardware pari al 27%, piuttosto fisiologico alla fine di un ciclo vitale, considerando anche l'imminente arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S.

In totale Microsoft Corporation ha generato nel trimestre indicato incassi per 37.2 miliardi di dollari e profitti netti per 13.9 miliardi di dollari. A settembre la compagnia ha acquistato Zenimax e Bethesda per 7.5 miliardi di dollari, l'acquisizione deve però essere ancora finalizzata a livello fiscale e burocratico come confermato da Phil Spencer.

Nella notte anche Sony ha annunciato i risultati finanziari PlayStation per il trimestre luglio/settembre, con PS4 che ha raggiunto e superato quota 113 milioni di unità distribuite dal 2013 ad oggi.