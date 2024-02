Xbox: alcuni rivenditori europei stanno rinunciando ai giochi fisici?

Si continua a parlare della crisi dei giochi retail per Xbox: nelle scorse settimane alcuni rivenditori USA hanno deciso di non vendere più giochi fisici per Xbox Series X e a quanto sembra alcuni retailer starebbero ora adottando la stessa strategia in Europa.

Secondo quanto riferito da Chris Dring di GamesIndustry.biz, un grande distributore gli avrebbe confidato poco prima della fine dell'anno della volontà di vari rivenditori europei di non inserire in catalogo giochi fisici per Xbox. Dring non è riuscito a capire quali siano queste catene tuttavia non ha dubbi sulla sua fonte, definita come "una società importante della distribuzione europea."

Di fatto, spiega Dring, Xbox viene considerata una console digitale e le vendite fisiche dei giochi sono davvero molto basse e quindi per i rivenditori tenere in magazzino o sugli scaffali questi prodotti non è un vantaggio ma anzi, solo una spesa.

Nei giorni scorsi Microsoft ha licenziato parte del team Xbox dedicato ai giochi ma secondo Dring questo potrebbe essere una conseguenza del fatto che sempre meno rivenditori sembrano intenzionati a tenere in catalogo giochi fisici per la console della casa di Redmond.

Il futuro è ovviamente difficile da prevedere ma nel caso di Xbox la strada del Game Pass sembra essere battuta in maniera piuttosto martellante da Microsoft, con la stessa compagnia che spinge sempre di più verso il modello di business in abbonamento rispetto alla vendita dei singoli giochi (digitali o fisici che siano).