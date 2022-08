Xbox: Roundhouse Studios di Bethesda lavora ad un'esclusiva non ancora annunciata

Sono davvero numerose le esclusive in via di sviluppo presso gli Xbox Game Studios già annunciate da Microsoft, tuttavia il colosso di Redmond ha in serbo ancora sorprese per i suoi fan. Tra queste figura anche un misterioso nuovo progetto a cui stanno lavorando i ragazzi di Roundhouse Studios, una sussidiaria di Bethesda.

Roundhouse Studios è stata fondata nel 2019 dai principali creativi di Human Head Studio, autori dell'originale Prey datato 2006. Questi, dopo il lancio di Rune 2 e la successiva chiusura della software house, sono entrati in contatto con Bethesda e da lì è nato un nuovo gruppo di sviluppatori sotto l'egida della compagnia di Starfield e The Elder Scrolls.

Roundhouse sta già collaborando con Arkane Austin per plasmare l'esperienza a tinte vampiresce di Redfall, ma sembra proprio che gli sviluppatori si stiano occupando anche di un altro progetto, ad oggi non ancora svelato al pubblico. A confermarlo è il profilo Linkedin di Brad Fawaz, game designer presso lo studio. L'informazione è stata riportata dal noto insider Klobrille, che tuttavia non ha aggiunto alcuna informazione al riguardo.

Il progetto, dunque, rimane celatro dietro ad una coltre di mistero, e non possiamo fare altro che attendere che Microsoft e Roundhouse Studios siano pronti a svelare il titolo. Al momento è anche difficile ipotizzare se sarà un gioco interamente sviluppato dallo studio o se invece si tratterà, come nel caso di Redfall, di una collaborazione con un'altra delle software house first party di Microsoft.

