Xbox e Samsung portano Forza Street e Project xCloud sui nuovi Galaxy S20

Nell'evento di presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra si è parlato anche di videogiochi e, in particolare, della collaborazione tra Microsoft e il colosso asiatico.

La partnership tra le due compagnie riguarda in particolare l'approdo di Project xCloud, la piattaforma di gaming in streaming targata Xbox e sulla quale l'azienda punta tantissimo per il futuro. Oltre all'applicazione che permette agli utenti di videogiocare sul proprio smartphone alla propria libreria di titoli Xbox, pare siano in arrivo anche dei titoli esclusivi Microsoft sul Galaxy App Store e il primo a compiere questo passo sarà Forza Street. Il racing non arriverà per caso sugli smartphone Samsung, dal momento che la scelta da parte dell'azienda è ricaduta su tale titolo proprio per la sua natura arcade, che metterà in evidenza le potenzialità tecniche dei nuovi S20 e il loro display a con frequenza d'aggiornamento a 120Hz.

Al momento non si sa quali titoli Xbox si aggiungeranno al catalogo del Galaxy App Store e, in attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che è possibile effettuare la pre-registrazione a Forza Street sul negozio Samsung.

Sapevate che per Phil Spencer i veri competitor di Microsoft sono Google ed Amazon per via delle loro tecnologie per il cloud gaming?