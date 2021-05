Xbox contro gli scalper: Series X|S riservate ai membri Insider USA

L'estrema difficoltà nel reperire le console di nuova generazione ha fatto moltiplicare gli scalper, gruppi di individui che usano ogni mezzo per accaparrarsi in anticipo delle unità per poi rivenderle sui marketplace a prezzo maggiorato. Una vera e propria piaga, che Microsoft cerca ora di arginare con il nuovo programma Console Purchase Pilot.

Annunciato quest'oggi, il programma Console Purchase Pilot offrirà ai giocatori statunitensi partecipanti al programma Insider su Xbox One la possibilità di iscriversi per avere una possibilità di prenotare in anticipo le console Xbox Series X e Series S quando tornano nuovamente disponibili. Microsoft chiarisce che non tutti i giocatori iscritti otterranno automaticamente una possibilità di prenotare una console, dal momento che i posti sono limitati e non tutti saranno selezionati. Si tratta in ogni caso di un'iniziativa molto interessante, i cui dettagli possono essere trovati nell'l'Xbox Insider Hub su Xbox One.

Cosa ne pensate? Ne approfittiamo per segnalarvi che questa sera sono tornate in vendita delle Xbox Series X sul Microsoft Store, ma le scorte sono limitate. Oggi Microsoft ha anche pubblicato l'update di maggio per Xbox One e Xbox Series X|S, che ha migliorato il Quick Resume, introdotto il supporto al Passthrough Audio per le Media App e molto altro.