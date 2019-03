Xbox Scarlett avrà un engine per la gestione della fisica?

Lo YouTuber e insider Skullzi ha pubblicato un video per discutere di un nuovo brevetto depositato da Microsoft apparentemente legato ad un engine per la gestione della fisica che potrebbe far parte della dotazione hardware di Xbox Scarlett.

La situazione appare piuttosto confusa al momento, il brevetto depositato da Microsoft non è immediatamente comprensibile ma sembra che sia riferito ad un possibile engine dedicato esclusivamente alla gestione e all'elaborazione della fisica, così da alleggerire probabilmente il carico di lavoro della CPU per quanto riguarda questo aspetto.

Nulla è stato confermato al momento, ricordiamo che Skullzi ha anche scovato un brevetto relativo alla nuova interfaccia di PlayStation 5, la quale potrebbe adattarsi all'utilizzo del proprietario, e lo stesso vale per il livello di difficoltà dei giochi, regolabile in automatico in base alle abilità del giocatore.

In tutti i casi, si tratta per ora solamente di brevetti che non è detto siano destinati ad essere utilizzati su PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Secondo i più recenti rumor, le presentazioni di entrambi gli hardware sono previste per il 2019 con uscita nel 2020, Microsoft potrebbe svelare la sua console Next-Gen all'E3 di giugno mentre Sony dovrebbe tenere uno speciale evento in tarda primavera. Ne sapremo indubbiamente di più nelle prossime settimane...