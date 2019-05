Xbox Scarlett avrà solo giochi cross-gen per i primi due anni dal lancio?

Dal portale Windows Central giunge una nuova indiscrezione riguardante il futuro di Microsoft, ed in particolare di Xbox Scarlett, la console di prossima generazione del colosso di Redmond che in tanti vorrebbero protagonista già all'E3 2019 di Los Angeles.

Secondo quanto riportato da Jez Corden, che qualche giorno fa ha smentito i rumor riguardanti la preseunta line-up di Microsoft all'E3, Xbox Scarlett non avrà alcun gioco esclusivamente di nuova generazione nei suoi primi due anni di vita. Al lancio, insomma, la console dovrebbe accogliere tutta una serie di titoli cross-gen che arriveranno anche sulle piattaforme della famiglia di Xbox One. Sembra scontato che - se questo scenario dovesse effettivamente concretizzarsi - su Scarlett i giocatori potranno beneficiare di sensibili migliorie tecniche, tra cui la risoluzione 4K ed il frame-rate fissato a 60fps.

Come al solito in questi casi, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che Microsoft annunci ufficialmente la sua nuova console da gioco.

Altre voci di corridio che si susseguono senza sosta nelle ultime settimane vorrebbero l'arrivo di Xbox Scarlett in due versioni: Anaconda, una console standard con hardware di gran lunga superiore rispetto a quello di One, e Lockheart, una piattaforma interamente dedicata al gaming in streaming. Stando ai rumor più recenti, Phil Spencer e soci si limiteranno ad annunciare le specifiche tecniche di Scarlett all'E3, ma non verrà ancora mostrata pubblicamente la console.