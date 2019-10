Xbox Scarlett, nessun compromesso sul framerate grazie a una CPU d'alto livello

Tra un rumor e l'altro, il debutto della prossima generazione di console si fa sempre più vicino. In ogni caso, nonostante Sony e Microsoft abbiano già svelato alcune informazioni sulle loro future PlayStation 5 e Xbox Scarlett, siamo ancora in attesa di dettagli più specifici.

Ad esempio, anche se è già stato confermato che entrambe monteranno una CPU AMD Zen 2 custom a 8 core, le reali potenzialità dei loro processori non sono ancora note. Nel numero di novembre di Official Xbox Magazine, in ogni caso, il capo del marketing della divisione Xbox di Microsoft, Aaron Greenberg, ha assicurato che la CPU di Scarlett sarà davvero potente e segnerà un "gigantesco" passo in avanti rispetto al passato.

L'obiettivo che si è prefissato il team di tecnici è molto semplice: nessun compromesso per il framerate. "Con la prossima generazione, credo che vedrete un grande miglioramento della CPU, perché vogliamo davvero assicurarci che non ci siano compromessi con il framerate", ha dichiarato. "Possiamo avere una presentazione a 4K e siamo anche in grado di raggiungere i 120fps. Credo che a quelle caratteristiche i giocatori di oggi non sono abituati".

In attesa di saperne di più, ricordiamo che, come PlayStation 5, anche Xbox Scarlett verrà commercializzata in occasione delle festività natalizie del prossimo anno. Sono inoltre state confermate la presenza dei core per il Ray-Tracing e la retrocompatibilità con tutti i giochi delle console Xbox.