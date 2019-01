Xbox Scarlett: il controller next-gen potrebbe avere dei trigger resistivi?

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, l'ente americano preposto alla certificazione e alla classificazione dei brevetti avrebbe ricevuto da Microsoft la richiesta di registrare un avanzato meccanismo di force feedback applicato ai trigger di un non meglio specificato controller di nuova generazione.

La scheda informativa e i diagrammi che accompagnano il nuovo brevetto depositato dal colosso di Redmond descrivono questo meccanismo come un'evoluzione dei trigger analogici attualmente equipaggiati sui controller Xbox One.

La nuova tecnologia che Microsoft, evidentemente, intende adottare per il suo futuro controller prevede l'utilizzo di trigger resistivi, in grado cioè di restituire un feedback diverso per ciascuna condizione di gioco affrontata dall'utente, ad esempio modificando dinamicamente la resistenza dei pulsanti e la "forza" da imprimere ai trigger in un punto specifico della loro corsa.

Dal punto di vista delle dinamiche di gioco spicciole, i trigger resistivi potrebbero essere particolarmente utili per rendere ancora più immersivi i racing game e gli sparatutto, in quest'ultimo caso simulando la diversa "tenacia" richiesta per premere il grilletto di un fucile o di una mitragliatrice.

L'immagine che trovate in calce alla notizia mostra nel dettaglio il funzionamento del meccanico del sistema di "force feedback intelligente" descritto nel brevetto: naturalmente, non sappiamo se questa tecnologia verrà implementata nel controller di Xbox Scarlett, specie considerando gli sforzi profusi nell'ultimo anno dall'azienda statunitense per diversificare la propria offerta ludica con pad, come l'ottimo Xbox Adaptive Controller, studiati per ogni esigenza.