Xbox Scarlett: CPU, GPU e SSD, Digital Foundry discute della potenza della console

Digital Foundry ha pubblicato un lungo video di approfondimento nel quale l'esperto Richard Leadbetter parla apertamente delle potenzialità e specifiche tecniche di Xbox Scarlett, basandosi su quanto detto da Phil Spencer all'E3 di Los Angeles.

I dati attualmente in nostro possesso sembrano indicare una somiglianza notevole dal punto di vista hardware tra PS5 e Xbox Scarlett, entrambe dotate di CPU AMD Zen 2, GPU con architettura Navi e un disco SSD personalizzato per ridurre al minimo i tempi di caricamento.

Phil Spencer ha poi confermato il supporto 8K, Ray Tracing e 120Hz, senza però scendere ulteriormente nei dettagli, limitandosi ad affermare che "Project Scarlett sarà quattro volte più potente di Xbox One X", dichiarazione interessante ma che di fatto non svela troppo sulle reali potenzialità della console Next-Gen della casa di Redmond.

Microsoft ha confermato recentemente di avere in programma una sola versione di Xbox Scarlett e che il prezzo della nuova Xbox sarà competitivo, secondo gli analisti questo dovrebbe inserirsi nella fascia compresa tra i 399 ed i 499 euro, in linea probabilmente con il prezzo di PlayStation 5, anche questo non ancora annunciato da Sony.