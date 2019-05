Xbox Scarlett E3 2019: Microsoft svelerà le specifiche, ma non mostrerà la console?

Continua il mega leak di informazioni sull'E3 di Microsoft a cura del leaker Braldryr: dopo aver confermato il ritorno di Fable e Perfect Dark, l'insider parla ora di Xbox Scarlett, dichiarando che alla fiera di Los Angeles la casa di Redmond svelerà le specifiche tecniche ma non mostrerà la console.

Braldryr si dice certo che "Microsoft non è ancora pronta per mostrare la console nel dettaglio" e dunque per l'occasione verrà pubblicato un teaser (in maniera simile a quanto avvenuto per il debutto di Project Scorpio, poi diventato Xbox One X) che rivelerà alcune specifiche tecniche.

Il video in questione dovrebbe svelare anche l'esistenza di due modelli di Xbox Scarlett, (nomi in codice Lockhart e Anaconda), uno meno potente e pensato per streaming e download, l'altro invece con hardware di fascia alta. L'insider afferma che per l'occasione Microsoft rivelerà dati tecnici come RAM, banda di memoria, CPU, SSD, supporto Ray-Tracing e TeraFLOPS supportati dalla nuova piattaforma.

Non dovrebbero invece emergere dettagli su prezzo e disponibilità sul mercato, rimandati ad una prossima presentazione dedicata. Per saperne di più non ci resta che aspettare il 9 giugno alle 22:00, ora della conferenza E3 2019 di Microsoft...