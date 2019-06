Xbox Scarlett sarà follemente potente: 8K, 120 fps e retrocompatibilità totale?

A ormai poche ore dalla conferenza Microsoft E3 2019, si intensificano i rumor che vedono protagonista la next-gen in cantiere presso gli studi della Casa di Redmond.

E le ultime voci di corridoio, diffuse dall'insider nota su Twitter con il nickname "Sabi" non riducono certo la curiosità della community videoludica nei confronti del progetto sino ad ora dibattuto utilizzando il nome in codice "Xbox Scarlett". Come potete verificare nei cinguettii presenti in calce a questa news, l'utente ha diffuso un numero significativo di rumor.

All'interno dei recenti Tweet, quest'ultima afferma infatti che la nuova console Microsoft sarà "follemente potente". Elencandone i presunti requisiti, l'insider riporta di risoluzione fino ad 8K, frame rate fino a 120fps (supporto hdmi 2.1 e quindi 120 hz) e di un forte focus sulla retrocompatibilità. Addirittura, in questo senso, suggerisce che la feature potrebbe coinvolgere non solo Xbox One, ma anche le precedenti console Microsoft. Su questo punto, l'utente non è "certo al 100%", ma sottolinea che Scarlett sia descritta come "degna di quattro generazioni". In aggiunta, "Sabi" segnala anche che l'élite controller di Scarlett sarà "molto speciale".



Ovviamente quando si parla di supporto ad 8k e 120hz, significa che è possibile raggiungere certi risultati ma che non sarà lo standard, sopratutto non per i giochi tripla A, generalmente molto più pesanti in termini di risorse necessarie.



Ci teniamo, come di consueto, a ricordare che i rumor non costituiscono canali d'informazione ufficiali e che possono dunque rivelarsi imprecisi o anche totalmente errati. Per sapere se quanto riportato ha un fondo di verità, dunque, non ci resta che attendere notizie direttamente dalla Casa di Redmond. In tal proposito, sembra che Microsoft abbia nascosto indizi su Xbox Scarlett nel countdown all'E3 2019: che news in merito possano arrivare già questa sera?