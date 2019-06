Xbox Scarlett e i giochi su disco: la console next-gen di Microsoft avrà il lettore ottico

Intervenendo sulle pagine di GamesIndustry.biz per discutere dell'annuncio di Project Scarlett a margine della conferenza E3 2019 di Microsoft, Phil Spencer ha confermato la presenza del lettore ottico tra le specifiche hardware della console next-gen che sostituirà Xbox One.

"I dischi fisici continueranno ad essere parte del nostro futuro", ha voluto chiarire Spencer ai giornalisti di GI prima di aggiungere che "sappiamo, perchè lo vediamo, che sempre più giocatori acquistano i propri titoli preferiti in digitale. Pensiamo che in determinati casi, specie quando si è lontani dalla propria console e si possiedono i diritti di tutto ciò che si ha sull'hard disk, l'acquisto in digitale rende lo scenario più facile e gestibile, ma sappiamo che le persone hanno ancora i dischi".

Il recente lancio di Xbox One S All-Digital aveva infatti spinto in molti a ritenere probabile uno scenario futuro caratterizzato da una console Microsoft senza lettori di dischi, ma Phil Spencer ritiene piuttosto che "quando abbiamo commercializzato un sistema come l'Xbox One S All Digital siamo stati molto chiari con il nome perchè non volevamo confondere nessuno. [...] Voglio essere molto descrittivo, perché non sto cercando di confondere nessuno su quali siano le opzioni, voglio dare alla gente la possibilità di scelta e in questo momento quella dei supporti fisici è una scelta amata da milioni di persone".

Come abbiamo potuto scoprire nel corso dello show Microsoft all'E3 2019, la commercializzazione di Project Scarlett (che, a detta della casa di Redmond, sarà 4 volte più potente di Xbox One X) è prevista a fine 2020 in coincidenza con l'uscita di Halo Infinite.