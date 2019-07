Xbox Scarlett: grandi aspettative da parte di Rare, anche per xCloud

Nel corso dell'ultimo episodio di Xbox Showcase, andato in diretta da Londra, Rare è tornata a parlare del futuro di Microsoft e, in particolare, dalle possibilità offerte da Xbox Scarlett e Project xCloud.

Gli autori di Sea of Thieves sembrano essere estremamente soddisfatti da entrambi i progetti del colosso di Redmond, apprezzando particolarmente le "illimitate" possibilità che verranno offerte prossimamente ai giocatori per usufruire di prodotti e servizi.

Ecco le parole di Craig Duncan, studio head di Rare:

"Quando sei parte della squadra vincente e puoi dare un'occhiata ai prodotti ancor prima che vengano annunciati pubblicamente, senti che si tratta di una grande opportunità per uno studio che sviluppa giochi come il nostro. Vedere ciò che è stato mostrato alla conferenza Microsoft dell'E3 2019, parlare dell'impatto che il PC Gaming e Scarlett avranno sul mercato e di ciò che stiamo facendo con xCloud mi rende estremamente entusiasta sia come giocatore che come sviluppatore, poiché ritengo che le possibilità di giocare stiano per diventare illimitate."

Sembra quindi che, oltre al continuo supporto fornito a Sea of Thieves, qualcosa si stia muovendo in casa Rare e, magari all'E3 del prossimo anno, assisteremo alla presentazione ufficiale del prossimo titolo in arrivo su Xbox Scarlett.

Sapevate che Microsoft potrebbe presto annunciare un nuovo dispositivo dedicato a Project xCloud?