Il nome di Xbox Scarlett? Il responsabile dei team Xbox commenta ma non si sbilancia!

Nel corso di una divertente video intervista concessa alla redazione di GameInformer.com, Matt Booty, responsabile della gestione degli Xbox Game Studios, ha discusso di molti argomenti.

Tra questi, non poteva ovviamente mancare "Project Scarlett", nome in codice del futuro hardware next-gen di casa Microsoft. Con la condivisione delle prime informazioni ufficiali in occasione dell'E3 2019, la Casa di Redmond ha confermato che la console esordirà sul mercato durante gli ultimi mesi del 2020, accompagnata dal lancio di Halo:Infinite. Ad ora, tuttavia, il colosso videoludico non ha ancora voluto comunicare al pubblico quello che sarà il nome definitivo di Xbox Scarlett.

Proprio su questo punto è stato dunque interrogato Matt Booty, al quale è stato richiesto se ne è attualmente a conoscenza. Divertito, il responsabile dei team Xbox ha cercato di non sbilanciarsi eccessivamente. Dapprima, ha raccontato di come esistano in Microsoft delle linee guida appositamente dedicate alla scelta dei nomi in codice legati ai diversi progetti interni, anche per evitare che due rami della Compagnia scelgano il medesimo. Booty ha affermato di non aver direttamente preso parte alla scelta del codename "Project Scarlett". Quanto al nome definitivo della console, dopo una breve pausa di riflessione, ha affermato divertito: "Ho visto delle immagini!". Dopo aver dichiarato che ha "un'idea di come dovrebbe apparire" non ha purtroppo, ma prevedibilmente, offerto ulteriori dettagli. Cosa ne pensate, avete delle ipotesi su quale potrebbe essere il nome della nuova console Microsoft?



Nell'ambito della medesima intervista, Matt Booty ha discusso anche dei nuovi studi acquisiti. In chiusura, restando nel mondo Xbox, segnaliamo che recentemente Phil Spencer ha discusso dell'importanza dei giochi single player per Microsoft.