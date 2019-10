Xbox Scarlett includerà una telecamera ad alte prestazioni?

Dopo aver svelato alcuni dettagli sul Dev Kit di PS5, Gizmodo rivela anche informazioni su Xbox Scarlett svelando in particolare la volontà di Microsoft di dotare la sua nuova console di una telecamera con sensore ad alte prestazioni.

Il report, ripreso poi da Windows Central, sottolinea come la casa di Redmond sia intenzionata a rilanciare parzialmente il progetto Kinect dotando la console di un sensore capace di garantire riprese in 4K con una latenza pari a 2 fps, Microsoft starebbe già mostrando la camera ad un buon numero di sviluppatori tramite una tech demo che avrebbe "impressionato molti addetti ai lavori".

Ovviamente si tratta al momento solo di rumor e non ci sono certezze a riguardo, anche se appare probabile che Microsoft voglia spingere sulla Realtà Aumentata piuttosto che sulla Realtà Virtuale, da qui magari l'esigenza di dotare Xbox Scarlett di una camera con sensore di altissima qualità. Inoltre la camera integrata potrebbe risultare utile anche per favorire le trasmissioni in streaming.

Recentemente Phil Spencer ha dichiarato di aver giocato con Xbox Scarlett, la console sembra essere in una fase di progettazione avanzata e la presentazione potrebbe avvenire a metà del prossimo anno con un lancio fissato per l'autunno 2020 ad un prezzo di 400 dollari, questi almeno gli ultimi rumor trapelati e ovviamente non confermati in alcun modo dalle parti coinvolte.