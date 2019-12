Xbox Scarlett e inXile: gli autori di Wasteland 3 assumono per un RPG AAA next-gen

Il programma di espansione degli Xbox Game Studios condotto da Microsoft nel corso degli ultimi due anni ha condotto all'acquisizione di inXile Entertainment.

Il team è attualmente impegnato nella realizzazione di Wasteland 3, il cui esordio sul mercato è atteso per il prossimo 19 maggio 2020. Questo, tuttavia, potrebbe non sembra essere l'unico focus della software house. Indizi sulle attività del team giungono infatti da un annuncio di lavoro pubblicato da inXile.



Indirizzato ad aspiranti Lead Software Engineer, quest'ultimo richiede al candidato di unirsi al team per contribuire allo sviluppo di un "entusiasmante progetto RPG non ancora annunciato". Tra le responsabilità del futuro membro di inXile viene elencata la "guida dello sviluppo tecnico di un RPG con elementi action next-gen, single player, multipiattaforma". Nessun ulteriore indizio viene offerto all'interno della call, ma tra i requisiti richiesti al candidato ideale vale la pena segnalare la presenza di una "grande familiarità con Unreal Engine 4".



Tempistiche e caratteristiche indicate sembrano suggerire che questo nuovo gioco di ruolo sia destinato ad approdare sulla futura Xbox Scarlett: siete curiosi di saperne di più su questo progetto? Ad ora, ricordiamo che Microsoft non ha ancora annunciato quando svelerà definitivamente al pubblico la propria futura console. Quest'ultima, ad ogni modo, approderà sul mercato nel corso degli ultimi mesi del 2020.