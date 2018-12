Xbox Scarlett e Lockhart: Microsoft presenterà due console nel 2019?

Continuano i rumor su Xbox Scarlett: Windows Central pubblicato un riassunto di tutte le voci di corridoio emerse negli ultimi giorni sulla nuova console Microsoft, o meglio, sulle nuove console Microsoft...

Secondo quanto riportato, sembra che la casa di Redmond sia al lavoro su due diverse console, entrambe apparentemente previste per Natale 2020: il primo modello (nome in codice Lockhart), più economico, dovrebbe posizionarsi nella stessa fascia di Xbox One S mentre Xbox Scarlett sarebbe la vere erede di Xbox One X. Il nome in codice del dev kit sarebbe Anaconda mentre la console sembra ancora priva di codename ufficiale. Le due piattaforme avranno ovviamente prezzi diversi inoltre si mormora che Scarlett possa essere dotata di unità di memoria SSD. Altri dettagli riguardano il sistema operativo, probabilmente una versione personalizzata di Windows in linea con quanto visto su Xbox One, le due console dovrebbero inoltre essere pienamente compatibili con i giochi e gli accessori dell'attuale generazione.

Lato software, Microsoft starebbe lavorando ad una sorta di Universal Windows Platform specifica per i videogiochi così da permettere agli sviluppatori di realizzare porting in maniera semplice e veloce nonchè di implementare funzionalità condivise nei giochi Xbox e PC. Infine, si parla anche di Project xCloud, sistema che dovrebbe essere integrato sin da subito in Scarlett, permettendo di giocare con i propri titoli preferiti anche su smartphone Android. Xbox Lockhart, la versione economica della console priva di lettore Blu-Ray, dovrebbe essere annunciata nei primi mesi del 2019 e c'è chi scommette in un reveal al CES di Las Vegas in programma dall'8 all'11 gennaio, mentre la prima presentazione di Xbox Scarlett sarebbe prevista per l'E3 di giugno.