Xbox Scarlett: Microsoft brevetta un nuovo controller personalizzabile

Come riporta il sito GeekLatest, l'ente statunitense preposto alla gestione e alla classificazione dei brevetti avrebbe ricevuto in questi giorni la richiesta, da parte dei vertici della divisione Xbox di Microsoft, della registrazione di un controller next-gen con ampie possibilità di customizzazione.

La descrizione che accompagna il nuovo "dispositivo tecnologico di input" brevettato dalla casa di Redmond ne illustra la funzionalità in maniera generica, ma i diagrammi e le immagini a corredo svelano la natura estremamente modulare di quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato come il successore dell'Elite Controller di Xbox One.

Nella ricca dotazione del nuovo pad, infatti, troviamo levette intercambiabili, grilletti rimovibili e riconfigurabili, dei profili personalizzabili attraverso la pressione di un singolo tasto, levette analogiche con testine in gomma rimovibili e con diverse gradazioni di altezza, soluzioni alternative per la croce direzionale e l'immancabile software per calibrare ogni tasto e grilletto in base alle proprie necessità videoludiche.

Anche Sony, stando alle sempre più insistenti indiscrezioni che la riguardano e alle recenti mosse compiute dalla compagnia in sede di registrazione di brevetti, avrebbe deciso di non stravolgere il form factor di DualShock per la prossima generazione di console e di optare, piuttosto, per una soluzione meno "rivoluzionaria" che prevede una PlayStation 5 dotata di controller con touchscreen intergato e ampie funzionalità online.

In questo caso, infatti, si parla di un ipotetico DualShock 5 capace di connettersi direttamente alla rete per garantire ai futuri acquirenti di PS5 l'accesso al catalogo di PlayStation Now in modalità portatile, ovvero senza l'ausilio della console. Cosa ne pensate delle due visioni che Microsoft e Sony starebbero perseguendo per la next-gen? Fatecelo sapere attraverso la bianca lavagna dei commenti che trovate a fondo pagina.